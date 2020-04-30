Новые правила поездки на дачу в Башкирии в период самоизоляции: что нужно знать

30 Апр 2020 2020-04-30T12:41:53+03:00

Дачники могут выезжать на участки хоть каждый день

Поездки можно теперь совершать каждый день, а их время увеличилось до 180 минут

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Жители Башкирии могут смело отправляться на дачу на все майские праздники – хоть на личном автомобиле, хоть на общественном транспорте.

Во время очередного совещания в правительстве республики Радий Хабиров заявил, что в проездном режиме «Дорога02» внесены существенные изменения. Во-первых, если раньше были разрешены только две поездки на личном автомобиле в неделю, то сейчас можно ездить каждый день. Во-вторых, время поездки увеличилось вдвое – 180 минут вместо 90.

- Мы делаем это для того, потому что очень приветствуем, если люди из городов будут выезжать на дачи, разумеется, при сохранении там режима самоизоляции. Тем более, что на майские праздники ожидается теплая погода, - сказал Радий Хабиров, поручив главам муниципалитетов наладить работу общественного транспорта, чтобы дачники могли спокойно добраться до своих участков.

ИСТОЧНИК KP.RU