Врачи РКБ Куватова, в которой произошла вспышка коронавируса, записали обращение к руководству страны
Врачи и сотрудники РКБ Куватова в Башкирии записали видеообращение к руководству страны с просьбой честного расследования ситуации.
Напомним, что главную больницу Башкирии закрыли на карантин по коронавирусу 6 апреля. Взаперти на 14 дней остались сотни пациентов, медиков и обслуживающего персонала. Позже выяснилось, что в больнице действительно была вспышка коронавируса, которая могла с пациентами распространиться на территорию всей республики.
Сегодня в сети появилось видеообращение врачей, которые просят разобраться в сложившейся ситуации с распространением вируса. Также врачи заявляют, что с приходом нового главврача свои должности покинули многие опытные врачи. Видео адресовано руководству страны, главам Слекдома и Генпрокуратуры России.
В минздраве Башкирии рассказали, что республиканские чиновники от медицины в курсе обращения врачей. По словам представителей ведомства, сейчас в больнице проходят все необходимые проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU