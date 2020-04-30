Врачи РКБ Куватова, в которой произошла вспышка коронавируса, записали обращение к руководству страны

30 Апр 2020 2020-04-30T11:51:21+03:00

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Врачи и сотрудники РКБ Куватова в Башкирии записали видеообращение к руководству страны с просьбой честного расследования ситуации.

Напомним, что главную больницу Башкирии закрыли на карантин по коронавирусу 6 апреля. Взаперти на 14 дней остались сотни пациентов, медиков и обслуживающего персонала. Позже выяснилось, что в больнице действительно была вспышка коронавируса, которая могла с пациентами распространиться на территорию всей республики.

Сегодня в сети появилось видеообращение врачей, которые просят разобраться в сложившейся ситуации с распространением вируса. Также врачи заявляют, что с приходом нового главврача свои должности покинули многие опытные врачи. Видео адресовано руководству страны, главам Слекдома и Генпрокуратуры России.

В минздраве Башкирии рассказали, что республиканские чиновники от медицины в курсе обращения врачей. По словам представителей ведомства, сейчас в больнице проходят все необходимые проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU