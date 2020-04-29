2020-04-29T12:36:07+03:00
Общество

В Башкирии сообщают о запрете продажи алкоголя до конца майских праздников – власти прокомментировали слухи

Никаких нормативных документов об ограничении нет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Власти опровергают информацию о новом запретеВласти опровергают информацию о новом запретеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Башкирии появились слухи о запрете продажи спиртного до конца майских праздников. Соответствующие сообщения распространились в социальных сетях. В качестве доказательства прилагалась фотография объявления на входной двери магазина популярной сети в городе Благовещенске. Извещение гласило, что «алкогольная продукция не будет продаваться с 30 апреля по 10 мая». Быстро распространившиеся в сети слухи прокомментировали в Госкомторговли республики.

фото: соцсети

фото: соцсети

«Нормативных документов на ограничение продажи алкоголя нет. Также в распоряжении госкомитета нет информации, что магазины ограничивают реализацию спиртных напитков в праздники», – цитирует ведомство ИА «Башинформ». Представители сети магазинов, на одном из которых было вывешено объявление, тоже опровергли информацию об ограничении – «На данный момент нет распоряжений о запрете продажи алкоголя».

Напомним, ранее, 1 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров вводил «сухой закон» в условиях режима самоизоляции. Запрет сужал временные рамки розничной продажи спиртного до восьми часов. Алкоголь в магазинах, барах и ресторанах можно было купить только с 10:00 до 18:00. Правда, менее чем через две недели, 13 апреля, ограничение было снято без объяснения причин. Крепкие напитки вновь начали продавать, как и раньше, – с 10:00 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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