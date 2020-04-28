2020-04-28T13:11:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии 12 пациентов с коронавирусом лежат под аппаратами ИВЛ

Такие данные предоставил минздрав республики
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 апреля, во время брифинга в минздраве Башкирии замминистра Ирина Кононова заявила, что всего в республике диагноз «новая коронавирусная инфекция» поставлен 631 человеку. Лечение в больницах проходят 349 человек, еще у 112 наблюдается легкая форма протекания болезни – они изолированы по домам.

Из всех заболевших коронавирусом в Башкирии 133 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 185 пациентов средней тяжести, 31 больной – тяжелые. В том числе, по словам замминистра здравоохранения Башкирии 12 человек лежат под аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Всего за прошедшие сутки в Башкирии с выздоровлением выписали восемь человек, а число заболевших увеличилось на 61 случай. Умерших за сутки нет, отмечают в минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вышедших на митинг родных умирающего 19-летнего жителя Башкирии задержала полиция
Телемарафон «День Победы» на телеканале «Вся Уфа»
В Башкирии выявили вспышку коронавируса по сценарию РКБ имени Куватова
В Башкирии увеличилось число «пьяных» ДТП в условиях самоизоляции
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 28 апреля 2020 года
«Решено вызвать санавиацию»: в минздраве Башкирии рассказали, как будут лечить 19-летнего умирающего парня
В Минздраве Башкирии объяснили резкий рост зараженных коронавирусом
В Башкирии 12 пациентов с коронавирусом лежат под аппаратами ИВЛ
Минздрав Башкирии прокомментировал историю умирающего от опухоли мозга 19-летнего парня
Тимур Хакимов топит за МСП и самозанятых
В Башкирии открыли новый корпус районной больницы
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
В Башкирии количество больных коронавирусом за сутки увеличилось на 61 человека
Телеканал БСТ запускает проект «Бессмертный полк. Фотоальбом».
«Хотим вернуться к семьям здоровыми»: вахтовиков из Башкирии удерживают на объекте из-за коронавируса
Ильдар Абдразаков стал папой в пятый раз
В Башкирии нашли тело девушки, погибшей при странных обстоятельствах
В Уфе на перекрестке столкнулись две легковушки, два человека пострадали
Митрополит Никон призвал верующих Башкирии не ходить на кладбища в родительских день
Власти Башкирии поддержат бизнес на 30 млрд рублей
В Башкирии обнаружили перевернутую лодку пропавших рыбаков
«У Ранэля пошло кровоизлияние в опухоль»: 19-летний парень из Башкирии умирает из-за отсутствия врачей и оборудования
«Не дадим замять ситуацию»: уфимец, обвинивший РКБ в смерти матери от коронавируса, ищет близких других погибших