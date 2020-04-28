В Башкирии 12 пациентов с коронавирусом лежат под аппаратами ИВЛ

28 Апр 2020 2020-04-28T13:11:24+03:00

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Сегодня, 28 апреля, во время брифинга в минздраве Башкирии замминистра Ирина Кононова заявила, что всего в республике диагноз «новая коронавирусная инфекция» поставлен 631 человеку. Лечение в больницах проходят 349 человек, еще у 112 наблюдается легкая форма протекания болезни – они изолированы по домам.

Из всех заболевших коронавирусом в Башкирии 133 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 185 пациентов средней тяжести, 31 больной – тяжелые. В том числе, по словам замминистра здравоохранения Башкирии 12 человек лежат под аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Всего за прошедшие сутки в Башкирии с выздоровлением выписали восемь человек, а число заболевших увеличилось на 61 случай. Умерших за сутки нет, отмечают в минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU