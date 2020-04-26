2020-04-26T10:33:08+03:00
Общество

«Были найдены волчьи и медвежьи следы»: четвертые сутки в Башкирии ищут 9-летнего ребенка

Рустама Ишкулова ищут в деревне Нижний Ташбукан
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Мальчик вышел из дома дедушки и не вернулся.Мальчик вышел из дома дедушки и не вернулся.
Изменить размер текста:

22 апреля в деревне Нижний Ташбукан Гафурийского района Башкирии пропал 9-летний Рустам Ишкулов. Мальчик вышел из дома дедушки и не вернулся.

Волонтеры организации «Лиза Алерт» уже четвертые сутки ищут ребенка, но все тщетно, Рустам как в воду канул. Добровольцы не сворачивают поиски ни на минуту.

- Поиск проходит в нескольких форматах - прочес местности, сбор информации и поступающих свидетельств на месте поиска, а также информационный поиск – все это время репостеры активно обновляют всю информацию в социальных сетях, - говорят волонтеры.

Были найдены волчьи и медвежьи следы, что подтверждают слова местных жителей - в лесу действительно обитают дикие звери, сетуют волонтеры.

Были найдены волчьи и медвежьи следы, что подтверждают слова местных жителей - в лесу действительно обитают дикие звери, сетуют волонтеры.

Рустама ищут сразу три отряда поисковиком – «Лиза Алерт» Башкортостан, «Лиза Алерт» Челябинской области, ПСО «Легион-Спас» из Магнитогорска. Также на месте работают сотрудники МЧС, СУ СК, МВД, местные жители деревни и близлежащих населенных пунктов.

Добровольцы отмечают, что искать ребенка непросто – поиск осложнен природными факторами, это горные массивы, выпадающие осадки. Также важен уровень воды в реках, который на данный момент, как назло, поднимается. Были найдены волчьи и медвежьи следы, что подтверждают слова местных жителей - в лесу действительно обитают дикие звери, сетуют волонтеры.

Питанием волонтеров и других поисковиков обеспечивает администрация сельского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии еще 13 человек выздоровели от коронавируса
Министр труда Башкирии объявила, что есть свободные «вакансии с неплохой зарплатой от 25 до 70 тысяч рублей»
Статистика коронавируса в Башкирии на 26 апреля: зарегистрировано 37 новых случаев
В Башкирии опрокинулся трактор, погибли двое
«Были найдены волчьи и медвежьи следы»: четвертые сутки в Башкирии ищут 9-летнего ребенка
«Организм уже не принимает пищу и воду»: состояние 19-летнего парня из Башкирии, которого не брали в больницы, критическое
Названы районы Башкирии, в которых нет коронавируса
В Уфе бездомная стая псов устроила собачью свадьбу прямо на детской площадке
Уфимец жестоко избил соседку и сбежал, та скончалась
Последствия шквалистого ветра: под Уфой без света остались 160 домов
Уфимец заявил, что его мама умерла от коронавируса, заразившись им в РКБ Куватова
В Уфе участок трассы в аэропорт закрыли на ремонт
В Башкирии откроют ещё одну лабораторию для выявления коронавируса
Танкер из Башкирии сел на мель в Татарстане
В Башкирии на карантин закрыли отделение еще одной больницы
В Башкирии сорвало кровлю с детского сада и жилого дома
«Я сейчас прыгну»: в Башкирии спасли мужчину, повисшего на балконе пятого этажа
Башкирия намерена провести международный онлайн-форум «Мир после коронавируса»
Жителям Башкирии объяснили, куда можно ездить в режиме самоизоляции
Радий Хабиров внес изменения в указ о самоизоляции: чего они коснулись
В Башкирии мать убила сына находясь в самоизоляции
Статистика коронавируса в Башкирии на 25 апреля: зарегистрированы 35 новых случаев
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 25 апреля