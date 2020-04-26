«Были найдены волчьи и медвежьи следы»: четвертые сутки в Башкирии ищут 9-летнего ребенка

26 Апр 2020 2020-04-26T10:33:08+03:00

Мальчик вышел из дома дедушки и не вернулся.

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22 апреля в деревне Нижний Ташбукан Гафурийского района Башкирии пропал 9-летний Рустам Ишкулов. Мальчик вышел из дома дедушки и не вернулся.

Волонтеры организации «Лиза Алерт» уже четвертые сутки ищут ребенка, но все тщетно, Рустам как в воду канул. Добровольцы не сворачивают поиски ни на минуту.

- Поиск проходит в нескольких форматах - прочес местности, сбор информации и поступающих свидетельств на месте поиска, а также информационный поиск – все это время репостеры активно обновляют всю информацию в социальных сетях, - говорят волонтеры.

Были найдены волчьи и медвежьи следы, что подтверждают слова местных жителей - в лесу действительно обитают дикие звери, сетуют волонтеры.

Рустама ищут сразу три отряда поисковиком – «Лиза Алерт» Башкортостан, «Лиза Алерт» Челябинской области, ПСО «Легион-Спас» из Магнитогорска. Также на месте работают сотрудники МЧС, СУ СК, МВД, местные жители деревни и близлежащих населенных пунктов.

Добровольцы отмечают, что искать ребенка непросто – поиск осложнен природными факторами, это горные массивы, выпадающие осадки. Также важен уровень воды в реках, который на данный момент, как назло, поднимается. Были найдены волчьи и медвежьи следы, что подтверждают слова местных жителей - в лесу действительно обитают дикие звери, сетуют волонтеры.

Питанием волонтеров и других поисковиков обеспечивает администрация сельского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU