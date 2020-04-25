Директор филиала БашГУ в Бирске Салават Усманов погиб при трагических обстоятельствах

25 Апр 2020 2020-04-25T12:49:25+03:00

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Ушел из жизни директор Бирского филиала Башкирского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор Салават Усманов. Ему было 72 года.

Как стало известно "КП-Уфа", мужчина вел активный образ жизни и ежедневно занимался скандинавской ходьбой. Во время одной из таких прогулок ранним утром его сбила машина. С тяжелыми травмами Усманова экстренно доставили в одну из уфимских больниц, где 24 апреля он скончался.

Известно, что Усманов всю свою жизнь посвятил работе в институте. В 1976 году он начинал карьерный путь с должности ассистента кафедры физики, потом стал проректором по учебной работе, а затем ректором - в 1995 БирГСПА, а с 2012 года - Бирского филиала БашГУ (ранее БирГСПА). Он был удостоен званий Заслуженного работника народного образования Башкирии и Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации.

Свои соболезнования в связи с кончиной известного ученого выразил коллектив ВУЗа и его коллеги. Присоединился к ним и Реканс Ямалеев, глава администрации Чекмагушевского района, откуда был родом Салават Усманов.

- Для него самой большой драгоценностью была семья. Вместе с супругой они воспитали двух замечательных сыновей, которые сегодня идут по следам отца. Талант и авторитет учёного, преданность любимому делу, великое трудолюбие и полная самоотдача, внимание к проблемам каждого человека – такими качествами обладал Салават Мударисович, - написал на своей странице Ямалеев.

ИСТОЧНИК KP.RU