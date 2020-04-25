В Уфе затопило единственную дорогу в поселок Козарез
Единственную дорогу, ведущую из Романовки в Козарез, затопило. Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, уровень воды на перелитом участке трассы поднялся на 15 сантиметров, протяженность перелива - 40 метров.
Чтобы поселок не остался без связи с «большой землей», подтопленный участок дороги засыпали шабурой. Кроме того, вдоль трассы установили сигнальные ленты и аншлаги, а на подъезде к опасному участку поставили пост ГИБДД.
«Для перевозки населения, проживающего в поселке, задействован дополнительный автобус ПАЗ. При дальнейшем подъеме уровня воды будет организована перевозка местных жителей автомобилем высокой проходимости на базе ГАЗ-66», - уточнили в управлении гражданской защиты.
Напомним, что половодье в Уфе еще не достигло прогнозируемого максимума. Ожидается, что уровень реки Белой поднимется до 700-800 см, Уфы - до 750-850, а Демы – до 570-670 см.
ИСТОЧНИК KP.RU