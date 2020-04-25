2020-04-25T11:25:46+03:00
Происшествия

В Уфе затопило единственную дорогу в поселок Козарез

Трасса ушла под воду на 15 сантиметров
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГЗ УфыФото: УГЗ Уфы
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Единственную дорогу, ведущую из Романовки в Козарез, затопило. Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, уровень воды на перелитом участке трассы поднялся на 15 сантиметров, протяженность перелива - 40 метров.

Чтобы поселок не остался без связи с «большой землей», подтопленный участок дороги засыпали шабурой. Кроме того, вдоль трассы установили сигнальные ленты и аншлаги, а на подъезде к опасному участку поставили пост ГИБДД.

«Для перевозки населения, проживающего в поселке, задействован дополнительный автобус ПАЗ. При дальнейшем подъеме уровня воды будет организована перевозка местных жителей автомобилем высокой проходимости на базе ГАЗ-66», - уточнили в управлении гражданской защиты.

Напомним, что половодье в Уфе еще не достигло прогнозируемого максимума. Ожидается, что уровень реки Белой поднимется до 700-800 см, Уфы - до 750-850, а Демы – до 570-670 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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