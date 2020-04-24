Жителей Башкирии попросили на ездить на шашлыки и пикники во время майских праздников

24 Апр 2020 2020-04-24T16:37:07+03:00

Если и готовить шашлыки - то только на своих участках и без большой толпы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Жителей Башкирии настоятельно попросили воздержаться от поездок на шашлыки и пикники в период майских праздников. Причина – угроза распространения коронавируса.

Замглавврача Центра гигиены и эпидемиологии Мария Скотарева на брифинге по ситуации с коронавиром выразила надежду, что «с приходом тепла вирус умерит свою активность». Однако куда более важное значение в распространении заразы имеет самоизоляция.

«Мы надеемся, что в эти майские праздники люди проявят сознательность и будут строго соблюдать правила: не ездить на шашлыки, не устраивать пикники», – сказала Скотарева. В этом случае, утверждает специалист, уменьшится вирусная нагрузка и число подтвержденных случаев будет снижаться.

Начальник Управления главы Башкирии Елена Прочаковская скептически отнеслась к тому, что жители республики действительно прислушаются к этой рекомендации. Она убеждена, что жарить шашлыки все равно будут – «другое дело, где и как и с кем: на своих приусадебных участках – это одно, а собираться большими компаниями – совсем другое, что бы мы не рекомендовали ни в коем случаях делать».

ИСТОЧНИК KP.RU