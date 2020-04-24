Жителей Башкирии попросили на ездить на шашлыки и пикники во время майских праздников
Жителей Башкирии настоятельно попросили воздержаться от поездок на шашлыки и пикники в период майских праздников. Причина – угроза распространения коронавируса.
Замглавврача Центра гигиены и эпидемиологии Мария Скотарева на брифинге по ситуации с коронавиром выразила надежду, что «с приходом тепла вирус умерит свою активность». Однако куда более важное значение в распространении заразы имеет самоизоляция.
«Мы надеемся, что в эти майские праздники люди проявят сознательность и будут строго соблюдать правила: не ездить на шашлыки, не устраивать пикники», – сказала Скотарева. В этом случае, утверждает специалист, уменьшится вирусная нагрузка и число подтвержденных случаев будет снижаться.
Начальник Управления главы Башкирии Елена Прочаковская скептически отнеслась к тому, что жители республики действительно прислушаются к этой рекомендации. Она убеждена, что жарить шашлыки все равно будут – «другое дело, где и как и с кем: на своих приусадебных участках – это одно, а собираться большими компаниями – совсем другое, что бы мы не рекомендовали ни в коем случаях делать».
ИСТОЧНИК KP.RU