Уфмец на вписке ограбил 15-летнюю школьницу, которая была от него беременна

24 Апр 2020 2020-04-24T07:19:42+03:00

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Уфимскую школьницу ограбил взрослый любовник, от которого она была беременна.

Неприятная история произошла с школьницей из Уфы вечером 20 апреля. Как стало «КП-Уфа» от собственного источника, во время молодежной вписки в одной из столичных квартир на нее напали трое парней, которые отняли у девочки телефон и музыкальную колонку. Школьница рассказала обо всем родителям, а те обратились в полицию.

Вскоре подозреваемых в грабеже задержали. Примечательно, что один из них вступал в половую связь со своей жертвой. Более того, девочка была на шестом недели беременности от своего 21-летнего обидчика. Таким образом, сейчас молодому человеку придется отвечать за интим с несовершеннолетним ребенком и грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU