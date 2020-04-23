«Нервозность вокруг коронавируса»: Радий Хабиров призвал глав городов и районов «очень аккуратно» работать с людьми
Глава республики пообещал «откручивать гайки» там, где это возможно
фото: glavarb.ru
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Глава Башкирии Радий Хабиров отметил нервозные настроения среди населения республики из-за режима самоизоляции и поручил главам муниципалитетов «очень аккуратно» работать с людьми.
«Люди очень устали, невероятно устали, потому что нервозность вокруг коронавируса, экономическая сложная ситуация и то, что они сидят в четырех стенах. Надо очень аккуратно с людьми. Мы – как договорились – будем внимательно смотреть за ходом развития инфекции и будем двигаться там, где можно – откручивать наши, как говорится, гайки», – обратился к коллегам Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU