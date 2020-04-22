В оперштабе отрицают проблему высокой смертности от коронавируса в Башкирии
Член оперштаба по коронавирусу в Башкирии Ростислав Мурзагулов сообщил, что в республике нет проблемы с высокой смертностью от опасной болезни.
Председатель совета директоров ИА «Башинформ» сообщил, что сейчас республика находится на 16 месте в России по смертности от коронавируса.
- В Башкирии смертность 3,53%, а в среднем по России 3,1%. Более 90% погибших имели многочисленные другие диагнозы, не совместимые с жизнью, - объяснил Мурзагулов.
Также он объяснил, что сейчас республика находится на 58 месте по количеству выявленных зараженных, несмотря на то, что в Башкирии делают больше анализов, чем в среднем по стране.
ИСТОЧНИК KP.RU