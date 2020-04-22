В минздраве Башкирии рассказали, когда в Башкирии появился нулевой носитель коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T13:49:00+03:00

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Нулевой пациент, больной коронавирусом, появился в РКБ Куватова в феврале 2020 года.

Главная больница Башкирии стали называть рассадником коронавируса в начале апреля 2020 года. Именно там от опасного вируса умерла пожилая пациентка с ослабленным здоровьем. Чтобы остановить распространение вируса, больницу закрыли на двухнедельный карантин. Тем не менее, больные, переведенные районные больницы до введения ограничений, могли распространить заразу.

Во время брифинга минздрава 22 апреля, замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала о предварительных данных эпидемиологического расследования, которое начали в РКБ.

- Нулевой пациент прибыл к нам в феврале, еще до введения карантинных мероприятий. Предположить, что этот пациент был источником инфекции мы не могли.

ИСТОЧНИК KP.RU