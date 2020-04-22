Жители Башкирии стали чаще оформлять кредитные каникулы

22 Апр 2020 2020-04-22T14:41:57+03:00

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Жители Башкирии начали массово просить банки оформить им кредитные каникулы из-за пандемии коронавируса.

В республиканском отделении Центробанка России напомнили, что новый закон о кредитных каникулах начал действовать с 3 апреля. За это время в финансовые учреждения поступило около 3,3 тысяч заявлений с просьбой об их оформлении. В 57% случаев банки пошли на встречу клиентам и дали положительный ответ. Чаще всего каникулы оформляли гражданам, которые брали ипотечные займы (79%).

Тем не менее, некоторым заемщикам финансовые учреждения отказывали в предоставлении кредитных каникул. В Нацбанке объяснили, что чаще всего (65%) это происходило из-за превышения суммы займа (2 миллиона рублей по ипотеке, 250 тысяч по потребительским кредитам физлиц, 600 тысяч по автокредитам, 100 тысяч по кредитным картам).

ИСТОЧНИК KP.RU