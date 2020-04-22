В Уфе мошенники наживаются на пожилых людях, вынужденных сидеть дома из-за коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T07:40:36+03:00

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В Уфе продолжает действовать режим строгой самоизоляции: для граждан старше 65 лет введен комендантский час, им вообще не рекомендовано выходить на улицу из-за угрозы коронавируса. Чтобы привезти продукты и лекарства, им предлагается воспользоваться услугами волонтеров, чем активно пользуются мошенники, наживаясь на наивных пенсионерах.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, схема мошенников проста: они звонят пожилым людям и предлагают им свои услуги по покупке, одновременно выспрашивая номера банковских карт.

- Помните, волонтеры работают по заявкам от граждан. То есть, они не звонят и не предлагают свои услуги. Тем более, с заблаговременным перечислением денежных средств, - уточнили в городской администрации. - У всех волонтеров, кроме паспорта, должны быть бейджики с указанием номера телефона 8-499-397-79-16, по которому можно удостовериться, что человек действительно является волонтером.

ИСТОЧНИК KP.RU