Радий Хабиров распорядился провести субботники, несмотря на режим самоизоляции

20 Апр 2020 2020-04-20T17:49:23+03:00

Решение о привлечении людей он оставил на откуп районным и городским властям

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Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился в ближайшие две недели организовать субботники, а также «чистые четверги и пятницы», «поскольку мы разрешили предприятиям работать» и «не проводили [уборку] раньше». Соответствующее заявление руководитель республики сделал во время оперативного совещания в местном правительстве.

Хабиров отметил, что в ряде микрорайонов Уфы «есть строительный и бытовой мусор, вдоль дорог валяются ветки, валежник». Решение о том, привлекать ли к уборке территорий людей, он оставил на откуп муниципальным властям. Глава попросил создать условия, чтобы «народ не кучковался», и выразил надежду, что «может, какие-то предприятия и выйдут».

«У нас всегда было чисто и будет чисто. В эту пятницу работаем и в следующую пятницу тоже. Ослепительно все почистить, помыть», – поручил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU