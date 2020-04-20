2020-04-20T12:38:44+03:00
Происшествия

В Башкирии мать порезала ножом малолетних дочерей

Девочек госпитализировали в Уфу в тяжелом состоянии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Женщину задержали и доставили в отдел полицииЖенщину задержали и доставили в отдел полиции
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В Аскинском районе Башкирии женщина набросилась с ножом на маленьких дочерей. Девочек в тяжелом состоянии доставили в уфимскую больницу. Инцидент произошел 18 апреля в небольшом селе Кубиязы, сообщает собеседник, знакомый с ситуацией.

«Это случилось утром, где-то в 5-6 часов. Мать порезала ножом дочерей восьми и пяти лет. Младшую пырнула три раза. Мужу тоже попало, но не сильно. Сама женщина сбежала, ее только в обед нашли. Когда приехала «скорая», отец нес своих дочерей навстречу на руках. Девочек увезли в одну из уфимских больниц», – рассказал корреспонденту «КП-Уфа» источник.

Удалось ли врачам спасти девочек, пока неизвестно. Их мать доставили в отдел полиции для разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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