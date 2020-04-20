Из роддома РКБ в Уфе, где произошла вспышка коронавируса, выпустили всех медиков и пациентов

20 Апр 2020 2020-04-20T09:39:32+03:00

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Пациентов и медиков роддома РКБ имени Куватова в Уфе, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, отправили по домам. Как сообщает Минздрав Башкирии, у всех, кто находился в отделении, анализы на COVID-19 показали отрицательный результат.

Родивших женщин с детьми выписали. Младенцев, которые находились в реанимации, распределили по другим больницам города. Беременных с высокой группой риска направили республиканский перинатальный центр и родильный дом №3. Коллектив отделения останется дома до 11 мая текущего года. Им сохранят зарплаты и стимулирующие выплаты.

«На данный момент в отделении проводится заключительная дезинфекция. График закрытия здания роддома скорректирован, с 20 апреля по 11 мая он будет находится на помывке», – добавили в Минздраве РБ.

Напомним, сегодня, 20 апреля, в куватовской РКБ завершается 14-дневный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU