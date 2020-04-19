«Обиделась она на нас»: жительница Башкирии бросила дочь в роддоме из-за мужа

19 Апр 2020 2020-04-19T17:52:20+03:00

Сама телеведущая воспитывает троих детей, у младшей — Сафии — диагностирован синдром Дауна. Фото: страница Земфиры Байбулдиной в ВК

Изменить размер текста: A A

Телеведущая БСТ Земфира Байбулдина, чья младшая дочка Сафия родилась с синдромом Дауна, поведала в соцсетях историю другой матери, столкнувшейся с этим заболеванием.

Земфира встретила эту женщину в магазине. Когда Сафия улыбнулась ей, так расплакалась и объяснила ведущей, что ее первая дочь тоже родилась с синдромом Дауна.

— Я ее бросила в роддоме. Сейчас ей было бы около 30 лет. А ты не испугалась, оставила. Мне муж сразу сказал: «Если с ней вернешься домой, то меня больше не увидишь», — цитирует рассказ телеведущей Медиакорсеть.

Не желая терять мужа и поддавшись на уговоры врачей, женщина оставила ребенка, а родным сказала, что та родилась мертвой. Позднее у нее родились дочки-близняшки, но муж страстно хотел сына, поэтому спустя 10 лет женщина снова забеременела.

— Наши мечты осуществились, только ненадолго… На третий день у ребенка остановилось сердце, — со слезами на глазах поведала женщина.

Муж обвинил ее в гибели наследника и ушел, в заботах о детях женщина постепенно забыла о брошенной дочери. Близняшки выросли и предпочли институту замужество.

— Одна вернулась домой через полгода, другая через два года с полугодовалым ребенком. Сразу же заметила, что с малышом что-то не так: голову плохо держит, не улыбается. Показала врачам и снова жуткий диагноз — ДЦП, — вздохнула собеседница.

Молодая мать забросила воспитание сына, оставив его на бабушку, а потом и вовсе от него отказалась.

— Я осталась практически одна, без помощника, с больным ребенком. Пришлось уйти с работы. Жили на небольшую пенсию ребенка, плюс я немного подрабатывала шитьем, — вспоминает женщина.

Сейчас, по ее словам, дочери изредка звонят ей, чтобы узнать, нужны ли деньги, но в гости с семьями не приезжают — стыдно показывать мужьям бедное положение их матери.

— Я думаю, что нас покарала память о предательстве нашей старшей девочки. Обиделась она на нас. Не смогла простить, что мы ее бросили, — призналась незнакомка.

По словам телеведущей, эта встреча очень ее взволновала. Она решила поведать историю незнакомки подписчикам, извинившись заранее перед ее героиней.

ИСТОЧНИК KP.RU