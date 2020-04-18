Уфимца убило упавшим кирпичом прямо в центре города

18 Апр 2020 2020-04-18T19:39:59+03:00

Изменить размер текста: A A

30-летнего уфимца убило упавшим на него с 20 этажа кирпичом.

Известно, что погибший мужчина работал на одной из строек в Советском районе Уфы. Днем 16 апреля он проходил по территории строящегося объекта, когда ему на голову с высоты 20 этажа упал кирпич. Источник «КП-Уфа» сообщил, что строительная каска не спасла молодого мужчину от жуткой смерти прямо на месте происшествия.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства гибели строителя. Вполне вероятно, что его непосредственного начальника привлекут у уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU