2020-04-17T14:01:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 17 апреля

Последние новости о том, где в Башкирии зафиксирован коронавирус
Яна БАЗЕКИНА
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Подтвержденные случаи коронавируса есть во многих городах и районах БашкирииПодтвержденные случаи коронавируса есть во многих городах и районах БашкирииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минздрав Башкирии опубликовал последние данные от регионального Роспотребнадзора, в каких городах и районах республики зарегистрированы подтвержденные случаи коронавируса.

Ожидаемо, что больше всего пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в Уфе. Так, в республиканской инфекционной клинике находится 61 пациент, в РКБ им. Куватова – 12, в Демской ГКБ – 16 пациентов. Еще 13 человек госпитализировано в городскую клиническую больницу №5 и 18 человек – в ГКБ №8.

11 пациентов с COVID-19 находятся в Белебеевской ЦРБ, 6 человек – в Бирской ЦРБ. 3 пациента с коронавирусом лежат в Нефтекамской городской больнице. Еще по два – в центральной городской больнице Кумертау, в Стерлитамакской инфекционной клинике, в Октябрьской и Туймазинской центральных районных больницах. И по одному пациенту с подтвержденным COVID-19 находится в Белорецкой ЦКРБ, Буздякской и Дюртюлинской центральных районных больницах.

Напомним, что за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусом, общее число зараженных на 17 апреля 2020 года достигло 213 человек. 8 пациентов скончались, а еще 14 человек выздоровели и выписались домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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