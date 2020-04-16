«Еще жестче будем реагировать»: Радий Хабиров ответил жителям, которые недовольны новыми мерами самоизоляции

16 Апр 2020 2020-04-16T20:06:08+03:00

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Руководитель Башкирии Радий Хабиров прокомментировал свое решение об ужесточении мер полной самоизоляции в республике. В ответ на недовольство жителей ужесточением режима, глава региона записал видео, на котором заявил, что если нарушения продолжатся, он будет реагировать еще жестче.

«Я знаете, не в бирюльки играю. Здесь речь идет о жизни и смерти людей. Когда мы открывали створки экономики, то договаривались, что если человек хочет работать, то идет на работу и домой, а не ходит по городу и нарушает режим самоизоляции. Мы четко фиксировали это. Разумеется, я отреагировал. Уверяю вас, еще жестче будем реагировать.»

Радий Хабиров ужесточает самоизоляцию в Башкирии // 16.04.

Напомним, в Башкирии ужесточили режим полной самоизоляции, который действует с 31 марта. Теперь жители республики могут передвигаться на своих авто только два раза в неделю (поездки на работу не в счет). Кроме того, выданные ранее работодателями пропуска больше не действуют. До 20 апреля нужно сделать новые, с боле подробной информацией о сотруднике. На общественном транспорте и такси теперь можно ездить только в масках и перчатках.

ИСТОЧНИК KP.RU