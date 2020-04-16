2020-04-16T15:22:12+03:00
Общество

В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 16 апреля

Последние новости о том, где в Башкирии зафиксирован коронавирус
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За 10 и 16 апреля в Белебеевском районе выявлено 20 зараженныхЗа 10 и 16 апреля в Белебеевском районе выявлено 20 зараженныхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Минздрав Башкирии предоставил оперативные данные, подготовленные Роспотребнадзором, по географии распространения коронавирусной инфекции. В каких именно городах и районах республики есть COVID-19 за 10 и 16 апреля, рассказала замминистра здравоохранения Ирина Кононова. Она опиралась на информацию о месте регистрации пациентов. Больше всего инфицированных за эти два дня выявлено в Белебеевском районе – 20.

По одному случаю коронавируса обнаружено в Бакалинском, Белокатайском, Дуванском, Зианчуринском, Калтасинском, Караидельском, Кигинском, Мелеузовском, Нуриманском, Салаватском, Чишминском районах.

По два зараженных лечатся в Альшеевском, Баймакском, Балтачевском, Бураевском, Зилаирском, Ишимбайском, Куюргазинском, Миякинском и Янаульском районах.

Трое пациентов с коронавирусом есть в Благварском, Буздякском, Кармаскалинском, Кушнаренковском и Туймазинском районах.

Четверо инфицированных наблюдаются в Белорецком и Иглинском районах, по пять – в Давлекановском и Дюртюлинском, шестеро – в Бирском, 12 – в Уфимском и 20 – в Белебеевском районе.

Статистика по городам: Агидель – 1, Кумертау – 4, Нефтекамск – 2, Октябрьский – 4, Салават – 1, Сибай – 2, Стерлитамак – 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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