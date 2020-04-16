«Настраивайтесь в долгую»: режим полной самоизоляции в Башкирии продлится как минимум до конца мая

16 Апр 2020 2020-04-16T12:17:34+03:00

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Режим полной самоизоляции в Башкирии продлится как минимум до конца мая. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил Радий Хабиров. Он посоветовал властям всех уровней «настраиваться в долгую».

«Мое личное видение, основанное на том, что в мире происходит сейчас. Вы настраивайтесь в долгую, и жителей настраивайте на это. Апрель-мая – это «как здрасьте» мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если дальше, в лето не пойдет. В апреле-мае мы работаем вот на повышенном режиме, предельном режиме самоизоляции, предельном режиме всех наших контрольных мероприятий», – обратился к коллегам глава региона.

Напомним, в Башкирии режим полной самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции был введен 31 марта. Если все действительно будет так, как говорит Хабиров, то ограничительные меры растянутся как минимум на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU