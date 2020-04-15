В Уфе отменили международный музыкальный фестиваль «Сердце Евразии» – 2020
Международный музыкальный фестиваль искусств «Сердце Евразии», который традиционно проходит в башкирской столице в первой половине июня и собирает многотысячную аудиторию, в этом году не состоится. Как рассказали «Комсомолке» в Башкирской государственной филармонии – в последние годы организатора масштабного опен-эйра, в котором принимают участие популярные российские и зарубежные артисты, в этом году должен был стать частью Всемирной фольклориады.
Но, поскольку ранее было принято решение об отмене фольклориады, фестиваль «Сердце Евразии» также пришлось отменить. Кстати, в этом году фестиваль должен пройти уже у пятый раз и планировался с особым размахом.
Напомним, что «Сердце Евразии» проходит в башкирской столице в течении нескольких дней в амфитеатре за «Конгресс-холлом Торатау» и пользуется большой популярностью у уфимцев и гостей города: бесплатные концерты собирают зрителей не только со всей Башкирии, но и из других регионов.
ИСТОЧНИК KP.RU