В Уфе отменили международный музыкальный фестиваль «Сердце Евразии» – 2020

15 Апр 2020 2020-04-15T18:48:47+03:00

Масштабный опен-эйр, который в этом году должен был пройти уже в пятый раз, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 решено перенести на следующий год

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Международный музыкальный фестиваль искусств «Сердце Евразии», который традиционно проходит в башкирской столице в первой половине июня и собирает многотысячную аудиторию, в этом году не состоится. Как рассказали «Комсомолке» в Башкирской государственной филармонии – в последние годы организатора масштабного опен-эйра, в котором принимают участие популярные российские и зарубежные артисты, в этом году должен был стать частью Всемирной фольклориады.

Но, поскольку ранее было принято решение об отмене фольклориады, фестиваль «Сердце Евразии» также пришлось отменить. Кстати, в этом году фестиваль должен пройти уже у пятый раз и планировался с особым размахом.

Напомним, что «Сердце Евразии» проходит в башкирской столице в течении нескольких дней в амфитеатре за «Конгресс-холлом Торатау» и пользуется большой популярностью у уфимцев и гостей города: бесплатные концерты собирают зрителей не только со всей Башкирии, но и из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU