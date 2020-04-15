2020-04-15T18:32:14+03:00
Происшествия

Пожилая уфимка зарезала 20-летнего внука

Бытовой конфликт привел к убийству
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следователи возбудили в отношении женщины уголовное делоСледователи возбудили в отношении женщины уголовное дело
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Пенсионерка из Уфы зарезала собственного внука во время бытового конфликта. Об этом сообщает СК Башкирии.

Преступление произошло накануне вечером, 14 апреля. Следователям поступило сообщение, что в квартире на улице Шота Руставели обнаружен труп 20-летнего парня с признаками насильственной смерти. На месте правоохранители выяснили, молодого человека убила 68-летняя бабушка. Пенсионерка, находясь в пьяном состоянии, повздорила с внуком на бытовой почве. Во время конфликта женщина схватилась за нож и ударила им парня в грудь. Тот от полученных травм скончался на месте. Пенсионерка попросила соседа вызвать скорую и полицейских.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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