В Башкирии открывшиеся после заявления властей парикмахерские нарвались на административный протокол

15 Апр 2020 2020-04-15T16:56:54+03:00

Официального разрешения на работу в режиме повышенной готовности еще никто не давал

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В Башкирии владельцы парикмахерских попали в неловкую ситуацию, когда решили открыть заведения после заявления вице-премьера правительства республики Андрея Назарова. Напомним, политик на оперативном совещании 13 апреля сообщил, что в режиме повышенной готовности из-за коронавируса «с сегодняшнего дня можно работать салонам оптики и парикмахерским».

Естественно, бизнесмены сразу же прислушались к чиновнику и в итоге нарвались на административный протокол. Как оказалось, официально никакого документального разрешения еще не было и нет. Соответствующие поправки в указ глава Башкирии Радий Хабиров подпишет на этой неделе. Об этом на онлайн-конференции «Коммерсантъ-Уфа» рассказала глава госкомитета по предпринимательству республики Римма Бойцова.

«Сейчас указ разрабатывается. Как только указ выйдет, можно будет открыться», – сказала Римма Бойцова.

ИСТОЧНИК KP.RU