В Уфе рядом со складом обнаружили мертвую женщину с разбитым лицом
В Уфе в промзоне возле Затонского моста обнаружили тело 30-летней женщины.
Известно, что тело несчастной обнаружили несколько дней назад. По данным собственного источника «КП-Уфа», труп женщины находился неподалеку от складского помещения, которое расположено по улице 6-я пристань, что в Кировском районе башкирской столицы. На всем теле погибшей не было живого места – перед смертью ее жестоко избили. На вид погибшей было порядка 30 лет.
Рядом с местом преступления стражи порядка обнаружили пустой пластиковый баллон. Сейчас судмедэксперты устанавливают все обстоятельства гибели женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU