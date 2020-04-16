В Уфе рядом со складом обнаружили мертвую женщину с разбитым лицом

16 Апр 2020 2020-04-16T15:11:54+03:00

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В Уфе в промзоне возле Затонского моста обнаружили тело 30-летней женщины.

Известно, что тело несчастной обнаружили несколько дней назад. По данным собственного источника «КП-Уфа», труп женщины находился неподалеку от складского помещения, которое расположено по улице 6-я пристань, что в Кировском районе башкирской столицы. На всем теле погибшей не было живого места – перед смертью ее жестоко избили. На вид погибшей было порядка 30 лет.

Рядом с местом преступления стражи порядка обнаружили пустой пластиковый баллон. Сейчас судмедэксперты устанавливают все обстоятельства гибели женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU