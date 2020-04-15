В Башкирии стадо коров затоптало женщину с маленькими детьми

15 Апр 2020 2020-04-15T07:49:42+03:00

Изменить размер текста: A A

На поле в Туймазинском районе Башкирии стадо коров сбило с ног мать с детьми. Одному ребенку – девятилетнему мальчику – был причинен тяжкий вред здоровью. Ответственность за происшествие будет нести работник сельскохозяйственного кооператива, нарушивший правила выпаса скота, сообщает СК Башкирии. Его будут судить по уголовной статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

«Летом 2018 года семья из четырёх человек гуляла с собакой по полю, где паслись коровы. Коровы побежали в сторону людей и сбили их с ног, в результате дети и женщина получили телесные повреждения различной степени тяжести, а 9-летнему мальчику был причинен тяжкий вред здоровью», – рассказали следователи.

Они установили, что животновод не принял должных мер к обеспечению безопасности людей, что и привело к несчастному случаю. Обвиняемый свою вину не отрицает. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU