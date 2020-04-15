2020-04-15T07:49:42+03:00
Происшествия

В Башкирии стадо коров затоптало женщину с маленькими детьми

Девятилетнему мальчику был причинен тяжкий вред здоровью
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Коровы сбили с ног мать с детьмиКоровы сбили с ног мать с детьмиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

На поле в Туймазинском районе Башкирии стадо коров сбило с ног мать с детьми. Одному ребенку – девятилетнему мальчику – был причинен тяжкий вред здоровью. Ответственность за происшествие будет нести работник сельскохозяйственного кооператива, нарушивший правила выпаса скота, сообщает СК Башкирии. Его будут судить по уголовной статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

«Летом 2018 года семья из четырёх человек гуляла с собакой по полю, где паслись коровы. Коровы побежали в сторону людей и сбили их с ног, в результате дети и женщина получили телесные повреждения различной степени тяжести, а 9-летнему мальчику был причинен тяжкий вред здоровью», – рассказали следователи.

Они установили, что животновод не принял должных мер к обеспечению безопасности людей, что и привело к несчастному случаю. Обвиняемый свою вину не отрицает. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В минздраве Башкирии рассказали, есть ли в больницах «искусственные легкие» для пациентов с коронавирусом
Стало известно, какой возраст у больных коронавирусом в Башкирии
Все тесты на коронавирус в Башкирии будут проводить в самой республике
СК Башкирии ответил на требование Леонида Рошаля о прекращении проверки РКБ в Уфе
Стало известно, зачем житель Башкирии осквернил 27 могил на русском кладбище
Число умерших из-за коронавируса в Башкирии на 15 апреля 2020 года составило пять человек
Статистика коронавируса в Башкирии на 15 апреля: подтвердились 20 новых случаев
В Башкирии водитель на КамАЗе вылетел с дороги и опрокинул машину в кювет
Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон
Стало известно, где продолжит карьеру экс-глава башкирского гостранса
Власти назвали «наиболее вероятные» очаги распространения коронавируса в Башкирии
Натуральный уксус. Как не ошибиться в выборе
Каринэ Хабирова составила топ книг для чтения на самоизоляции
Национальный симфонический оркестр Башкирии запустил цикл прямых онлайн лекций-концертов
В Башкирии начнут штрафовать водителей за растаскивание грязи по улицам
«Это полностью деморализует врачей»: Рошаль призвал СК прекратить проверку РКБ в Уфе
В Башкирии стадо коров затоптало женщину с маленькими детьми
В условиях самоизоляции Уфа остается популярным авианаправлением
В Башкирии обнаружили обгрызенное тело пропавшей женщины
В Башкирии найдено тело мужчины в сгоревшей бане
Клиника БГМУ в Уфе будет переделана под инфеционный госпиталь
Житель Башкирии в самоизоляции совершил суицид на кладбище