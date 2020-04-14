2020-04-14T21:12:06+03:00
Происшествия

В Башкирии обнаружили обгрызенное тело пропавшей женщины

Жуткую находку сделали в Миякинском районе
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Башкирии обнаружили тело пропавшей еще в декабре 2019 года женщины.

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что тело женщины было найдено поле в километре от ближайшего населенного пункта. За пять месяцев скелетированные останки женщины обглодали дикие животные.

Сейчас следователи устанавливают, от чего могла умереть женщина, и как ее тело оказалось посреди поля вдали от населенного пункта. Труп направлен на судебно-медицинское исследование.

По данным волонтеров, поиски женщины начались в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии обнаружили обгрызенное тело пропавшей женщины
В Башкирии найдено тело мужчины в сгоревшей бане
Клиника БГМУ в Уфе будет переделана под инфеционный госпиталь
Житель Башкирии в самоизоляции совершил суицид на кладбище
«Ехал на летней резине»: на трассе Уфа-Белорецк произошла смертельная авария
В ДУМ Башкирии рассказали, как правильно хоронить мусульман, умерших от коронавируса
Житель Башкирии на карантине осквернил 27 могил на русском кладбище
«Мы сделали выводы»: Радий Хабиров обратился к родителям учеников, находящихся на дистанционном обучении
Пропавший в Уфе ребенок найден живым
ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 14 апреля
Регулировка температуры внутри жилого дома – обязанность управляющей компании
Двое пациентов в Башкирии с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Безработный житель Башкирии наложил на себя руки, находясь в самоизоляции
В Уфе врачи РКБ имени Куватова будут работать в режиме вахты
В Уфе закрыли уфимскую больницу №21: в минздраве ответили, когда ее откроют
В Минздраве Башкирии рассказали, сколько новых пациентов с коронавирусом находятся в РКБ
Стали известны личности двух погибших от коронавируса в Башкирии
В мэрии Уфы произошли кадровые перестановки
Число умерших из-за коронавируса в Башкирии на 14 апреля 2020 года составило три человека
Статистика коронавируса в Башкирии на 14 апреля: подтвердились 22 новых случая
У главы Советского района Уфы подозревают коронавирус
Мэрия Уфы рассказала, чем обрабатывают улицы из-за коронавируса
Уфимец в самоизоляции изрезал сына-шестиклассника ножом и сбежал