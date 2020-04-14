В Башкирии обнаружили обгрызенное тело пропавшей женщины
Жуткую находку сделали в Миякинском районе
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В Башкирии обнаружили тело пропавшей еще в декабре 2019 года женщины.
Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что тело женщины было найдено поле в километре от ближайшего населенного пункта. За пять месяцев скелетированные останки женщины обглодали дикие животные.
Сейчас следователи устанавливают, от чего могла умереть женщина, и как ее тело оказалось посреди поля вдали от населенного пункта. Труп направлен на судебно-медицинское исследование.
По данным волонтеров, поиски женщины начались в декабре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU