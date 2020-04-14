В Башкирии обнаружили обгрызенное тело пропавшей женщины

14 Апр 2020 2020-04-14T21:12:06+03:00

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В Башкирии обнаружили тело пропавшей еще в декабре 2019 года женщины.

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что тело женщины было найдено поле в километре от ближайшего населенного пункта. За пять месяцев скелетированные останки женщины обглодали дикие животные.

Сейчас следователи устанавливают, от чего могла умереть женщина, и как ее тело оказалось посреди поля вдали от населенного пункта. Труп направлен на судебно-медицинское исследование.

По данным волонтеров, поиски женщины начались в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU