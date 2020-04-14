Уфимец в самоизоляции изрезал сына-шестиклассника ножом и сбежал

14 Апр 2020 2020-04-14T10:15:08+03:00

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56-летний уфимец порезал сына-шестиклассника ножом и убежал в неизвестном направлении.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», жуткая драма разыгралась в Ленинском районе башкирской столицы. Вечером в минувшую пятницу 56-летний мужчина, по неизвестным пока причинам, схватил нож и ударил своего сына-шестиклассника им прямо в грудь. Вместо того, чтобы оказать ребенку помощь и вызвать врачей, неадекватный уфимец убежал.

В итоге ребенок обратился за помощью к врачам лишь на следующее утро. После оказания медицинской помощи школьника отпустили домой.

Известно, что ранее уфимец уже был судим за невыплату алиментов. Сейчас полицейские разыскивают мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU