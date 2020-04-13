В Башкирии труп женщины 5 месяцев лежал прямо у вокзала
Жуткую находку обнаружили со сходом снега
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В Башкирии тело пропавшей женщины 5 месяцев разлагалось прямо у популярного вокзала.
Известно, что несчастная пропала в Белорецком районе Башкирии еще осенью 2019 года. Накануне тело женщины обнаружили случайные прохожие в 300 метрах от популярного среди любителей отдыха в горах железнодорожного вокзала на станции Инзер.
По данным собственного источника «КП-Уфа», за осень и зиму тело подверглось изменениям. Сейчас стражам порядка предстоит установить личность погибшей женщины. С места преступления полицейские изъяли остатки одежды женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU