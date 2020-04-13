В Уфе трамваи и троллейбусы будут ездить только утром и вечером
В Уфе трамваи и троллейбусы будут ходить по улицам города только утром и вечером.
В мэрии башкирской столицы сообщили, что с 13 апреля Муниципальное управление электротранспорта переходит на новый режим работы из-за самоизоляции. Так, в ведомстве полностью отменили трамвайные маршруты 1 и 10, которые довозили горожан до железнодорожного вокзала. Также прекращено движение троллейбусов 18, 15 и 4.
Троллейбусные маршруты 13, 6, 21, 22, 10 и 9, а также трамвайные 18, 16, 8 и 5 будут работать лишь в период пиковых нагрузок – с 6 до 9 и с 16 до 19 часов.
По выходным и праздничным дням электротранспорт в Уфе работать не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU