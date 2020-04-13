В Уфе еще одну крупную больницу закрыли из-за коронавируса
В Уфе на прием и выписку пациентов закрыта городская клиническая больница №21. Мера связана с тем, что у одного из больных с острой хирургической патологией выявлены признаки внебольничной пневмонии, сообщает региональный Минздрав.
«С учетом того, что все пациенты с пневмонией ведутся как с подозрением на ковид19, приняты соответствующие меры. Первый тест сомнительный. Контактный персонал оперативно переведен на самоизоляцию», – пояснила пресс-секретарь здравоохранительного ведомства Светлана Кускарбекова.
Она подчеркнула, что «речь не идет о жестком карантине, как в РКБ» имени Куватова – больница закрыта только для проведения санэпид мероприятий. Поликлиника работает в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU