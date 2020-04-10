«Около 100 тысяч положительных COVID»: прогноз замминистра здравоохранения Башкирии о развитии коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T15:53:00+03:00

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Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова сообщила о текущих прогнозах касательно развития коронавируса в республике. По ее словам, в регионе будет порядка 100 тысяч положительных тестов на COVID-19 и около 15-20 тысяч заболевших. Давать прогноз по летальным исходам она не стала – «чтобы не портить настроение».

«По последним прогнозам, у нас будет около 100 тысяч положительных COVID. Около 15-20 тысяч заболевших COVID. Дальше я не буду комментировать, чтобы не портить настроение. Это эпидемиологические выкладки на основе той скорости, которая фиксируется сейчас. То есть это просто математическая модель»

О том, когда будет пик заболеваемости коронавирусом, Кононова не смогла сказать: «может быть, мы уже сейчас пройдем этот пик».

ИСТОЧНИК KP.RU