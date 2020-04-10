Жителей Башкирии будут беспощадно штрафовать за нарушения режима самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T17:45:02+03:00

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Сегодня, 10 апреля, в ходе очередного брифинга по коронавирусу в минздраве Башкирии, были озвучены неутешительные цифры по количеству нарушений режима самоизоляции. Секретарь межведомственного совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов в прямом эфире заявил, что только за последние дни в регионе было выявлено более 2,5 тысяч нарушений. За день до введения комендантского часа для старшего поколения и детей, сотрудники полиции и народные дружинники провели более 20 тысяч профилактических бесед.

По словам Алексея Касьянова, жители республики стали безотвественно относиться к режиму самоизоляции. Большое количество нарушений тому доказательство. Он отметил, что из-за этого принято решение усилить работу по привлечению нарушителей к административной ответственности. Это означает, что теперь праздно гуляющих жителей Башкирии будут беспощадно штрафовать.

- Если до этого в более чем 90% случаях встреча нарушителей с сотрудниками полиции и с работниками органов исполнительной власти заканчивалась разъяснительной беседой, то с сегодняшнего дня все будут привлекаться к административной ответственности, - заявил Алексей Касьянов.

Он также подчеркнул, что ужесточение штрафных санкций - не попытка кого-то напугать, а объективная необходимость.

- Хотелось бы, чтобы это все услышали и потом не жаловались на тех сотрудников, которые выполняют свои должностные обязанности, - заявил секретарь совета общественной безопасности Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU