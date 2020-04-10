2020-04-10T12:25:21+03:00
Общество

Стало известно, сколько пациентов находятся в уфимском госпитале для больных коронавирусом

Он располагается в Демском районе башкирской столицы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стало известно, сколько человек по официальным данным находятся в качестве пациентов Демской больницы, которую перепрофилировали под госпиталь для больных коронавирусом. Данные предоставил глава Минздрава Максим Забелин.

«В настоящий момент в Демской больнице у нас находятся 55 человек. Туда везут пациентов не с подозрением, а тех, кто имеют уже близкую картину вирусная пневмония. Теперь любую вирусную пневмонию мы расцениваем как одно из проявлений коронавирусной инфекции, поэтому мы стараемся этих пациентов концентрировать в одном лечебном учреждении. По Уфе это Демская больница, с сегодняшнего дня начинает работать корпус восьмой больницы»

Напомним, в Башкирии на данный момент подтвержденными считаются 40 случаев инфицирования. Семеро человек после лечения выписаны из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
Онлайн-коцерты и спектакли в Уфе 10 апреля
Главврач уфимской РКБ предположила, когда мог появиться нулевой пациент с коронавирусом
«Около 100 тысяч положительных COVID»: прогноз замминистра здравоохранения Башкирии о развитии коронавируса
«У нас получился наш российский Ухань»: завотделением ревматологии – о вспышке коронавируса в уфимской РКБ
Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции
Главврач РКБ рассказала, почему не ушла на самоизоляцию после приезда в Уфу из-за рубежа
Участок улицы 8 марта в Уфе будет закрыт до середины ноября
Юрист медиков РКБ им. Куватова в Уфе рассказал, что происходило в больнице перед карантином
В Уфе у 170 пациентов и медиков РКБ им. Куватова первый тест на коронавирус показал положительный результат
«Это ваш долг и служение»: Радий Хабиров попросил врачей РКБ проявить терпение
Стало известно, сколько пациентов находятся в уфимском госпитале для больных коронавирусом
Статистика коронавируса в Башкирии на 10 апреля: подтвердились 18 новых случаев
«Абсолютно чудовищная по масштабам история»: медики готовы обратиться в прокуратуру из-за ситуации с РКБ им. Куватова в Уфе
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 10 апреля
На зарплату медикам в Башкирии дополнительно направят 300 млн рублей
«Месяц питался снегом»: в Башкирии хозяин пса умер, а тот остался на цепи
Число заболевших коронавирусом в Башкирии на 10 апреля 2020 года составило 40 человек
В Уфе водитель въехал в ремонтируемый на обочине автомобиль