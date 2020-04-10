Стало известно, сколько пациентов находятся в уфимском госпитале для больных коронавирусом
Стало известно, сколько человек по официальным данным находятся в качестве пациентов Демской больницы, которую перепрофилировали под госпиталь для больных коронавирусом. Данные предоставил глава Минздрава Максим Забелин.
«В настоящий момент в Демской больнице у нас находятся 55 человек. Туда везут пациентов не с подозрением, а тех, кто имеют уже близкую картину вирусная пневмония. Теперь любую вирусную пневмонию мы расцениваем как одно из проявлений коронавирусной инфекции, поэтому мы стараемся этих пациентов концентрировать в одном лечебном учреждении. По Уфе это Демская больница, с сегодняшнего дня начинает работать корпус восьмой больницы»
Напомним, в Башкирии на данный момент подтвержденными считаются 40 случаев инфицирования. Семеро человек после лечения выписаны из больниц.
ИСТОЧНИК KP.RU