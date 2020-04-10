В Башкирии лоб в лоб столкнулись фура и ВАЗ, водитель чудом выжил
ДТП произошло в Учалинском районе
Всего за минувшие сутки произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы,никто непогиб.
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Серьезная авария произошла поздно вечером 9 апреля в Учалинском районе. На 134 км автодороги Белорецк-Учалы-Миасс столкнулись ВАЗ-2109, за рулем которого находился 35-летний местный житель, и встречный МАЗ, которым управлял 40-летний житель Челябинской области.
К счастью, в аварии никто не погиб. Машины получили механические травмы, водитель легковушки чудом выжил – он с травмами госпитализирован.
Всего за минувшие сутки произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы, никто не погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU