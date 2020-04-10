В Башкирии лоб в лоб столкнулись фура и ВАЗ, водитель чудом выжил

10 Апр 2020 2020-04-10T07:05:53+03:00

Всего за минувшие сутки произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы,никто непогиб.

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла поздно вечером 9 апреля в Учалинском районе. На 134 км автодороги Белорецк-Учалы-Миасс столкнулись ВАЗ-2109, за рулем которого находился 35-летний местный житель, и встречный МАЗ, которым управлял 40-летний житель Челябинской области.

К счастью, в аварии никто не погиб. Машины получили механические травмы, водитель легковушки чудом выжил – он с травмами госпитализирован.

Всего за минувшие сутки произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы, никто не погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU