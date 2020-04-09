Еще одну больницу в Башкирии закрыли на карантин

9 Апр 2020 2020-04-09T18:36:17+03:00

На этот раз от посетителей закрыли городскую клинику Стерлитамака

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Первая городская больница Стерлитамака закрыта на карантин. Об этом пациентов и посетителей предупреждает официальный сайт клиники.

«Госпитализация в стационар больницы №1 приостановлена в связи с проведением карантинных мероприятий», - гласит сообщение на портале учреждения.

Как сообщает «Аургазинский вестник», доступ в клинику уже ограничен. Причину карантина в больнице не называют.

Ранее, напомним, в Башкирии уже были закрыты на карантин три больницы, и во всех случаях причиной стал коронавирус covid-19. На момент публикации статьи по этой причине были закрыты два отделения Октябрьской городской больницы №1, прекращены выписки и прием в Белебеевской ЦРБ, два корпуса Бирской центральной районной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU