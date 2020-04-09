Парламент Башкирии скорректирует бюджет региона, чтобы выделить льготы инвесторам и госпредприятиям

9 Апр 2020 2020-04-09T17:05:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Парламент Башкирии внесет изменения в бюджет Башкирии, чтобы поддержать экономику в условиях пандемии коронавируса. Депутаты намерены ввести новые виды субсидий, которые будет выделять региональная казна. На поддержку могут рассчитывать госпредприятия, приостановившие свою деятельность при введении режима повышенной готовности. Субсидии возместят часть расходов на оплату труда и коммунальных услуг.

«Средства получат те, кому пандемия действительно нанесла существенный ущерб», – отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев. – Речь о предприятиях, у которых доля доходов от реализации товаров, работ или услуг, полученная от осуществления видов экономической деятельности, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавируса, составляет не менее 70 процентов».

Еще один вид субсидий предназначен для инвесторов, реализующих приоритетные инвестпроекты. Им возместят процентную ставку по кредитным договорам. Поддержка предусмотрена в текущем году и двух последующих.

Кроме того, парламент планирует освободить от налога на имущество учреждения, которые финансируются из бюджетов республики и муниципалитетов, а также предприятия «наиболее уязвимых в условиях пандемии отраслей». Здесь в первую очередь подразумеваются сферы туризма, общепита, развлечения, спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU