2020-04-09T17:05:16+03:00
Общество

Парламент Башкирии скорректирует бюджет региона, чтобы выделить льготы инвесторам и госпредприятиям

Депутаты хотят помочь организациям в условиях пандемии коронавируса
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Парламент Башкирии готовит меры по поддержке экономики регионаПарламент Башкирии готовит меры по поддержке экономики региона
Изменить размер текста:

Парламент Башкирии внесет изменения в бюджет Башкирии, чтобы поддержать экономику в условиях пандемии коронавируса. Депутаты намерены ввести новые виды субсидий, которые будет выделять региональная казна. На поддержку могут рассчитывать госпредприятия, приостановившие свою деятельность при введении режима повышенной готовности. Субсидии возместят часть расходов на оплату труда и коммунальных услуг.

«Средства получат те, кому пандемия действительно нанесла существенный ущерб», – отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев. – Речь о предприятиях, у которых доля доходов от реализации товаров, работ или услуг, полученная от осуществления видов экономической деятельности, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавируса, составляет не менее 70 процентов».

Еще один вид субсидий предназначен для инвесторов, реализующих приоритетные инвестпроекты. Им возместят процентную ставку по кредитным договорам. Поддержка предусмотрена в текущем году и двух последующих.

Кроме того, парламент планирует освободить от налога на имущество учреждения, которые финансируются из бюджетов республики и муниципалитетов, а также предприятия «наиболее уязвимых в условиях пандемии отраслей». Здесь в первую очередь подразумеваются сферы туризма, общепита, развлечения, спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимца расстреляли прямо в собственном подъезде
Парламент Башкирии скорректирует бюджет региона, чтобы выделить льготы инвесторам и госпредприятиям
Власти Уфы начинают дезинфицировать основные магистрали города
Зараженные коронавирусом жители Бебелея остаются на лечении в местной больнице
Откуда завезли коронавирус в Белебей: комментарии специалиста
«Это все инсценировка»: глава Минздрава Башкирии об инциденте с вылезающими из окна сотрудниками РКБ
23-летний парень из Уфы признался в сексуальном насилии над девочками
В Уфе в период полной самоизоляции увеличилось количество общественного транспорта
Уфимские школьники во время самоизоляции ограбили газетный киоск
ВТБ Лизинг начинает работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2020
В Минтруде Башкирии разъяснили новые меры по соцподдержке населения в условиях пандемии коронавируса
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Из реки в Башкирии вытащили труп пропавшего мужчины
В Башкирии две девочки отравились угарным газом в бане: одна из них погибла на месте
У 50 сотрудников и пациентов РКБ в Уфе подозревают коронавирус – Минздрав
Глава Башкирии ужесточил режим полной самоизоляции
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
Радий Хабиров призвал врачей «прекратить побираться»
«У нас начали появляться очаги»: глава Башкирии о распространении коронавируса
В Башкирии официально разрешили ездить в сады в режиме полной самоизоляции
«Абсолютно безмозглое поведение»: Радий Хабиров запретил родителям гулять с детьми в парках
Комендантский час в Башкирии из-за коронавируса: как действует, кому нельзя выходить на улицу
«Должны сидеть дома»: Радий Хабиров ввел комендантский час для детей
«Мы людей убиваем»: главу Башкирии возмутила безответственность работодателей
Число заболевших коронавирусом в Башкирии на 9 апреля 2020 года составило 22 человека
Уфимец ограбил аптеку, чтобы подарить своей девушке прокладки
Жителям Башкирии разрешат митинговать у зданий органов власти
В Башкирии пьяный парень без прав на Оке вылетел в кювет
Минздрав Башкирии поменял решение по карантину в уфимской больнице, где скончалась пациентка с коронавирусом