Уфимца расстреляли прямо в собственном подъезде

9 Апр 2020 2020-04-09T17:49:40+03:00

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35-летнего уфимца расстреляли из травматического пистолета прямо в подъезде.

Как сообщил источник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией, ночью 5 апреля нападавший дважды выстрелил в голову уфимцу, проживавшему в северной части города. К счастью, пострадавший смог убежать от обидчика, и спрятался в своей квартире. Мужчина тут же вызвал медиков.

Оказалось, что на уфимца напал 34-летний работник одного из уфимских заводов. Остается неизвестным, что побудило преступника дважды хладнокровно выстрелить в голову безоружному человеку.

Сейчас нападавший находится под домашним арестом. По факту причинения тяжкого вреда здоровью стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU