Уфимца расстреляли прямо в собственном подъезде
35-летнего уфимца расстреляли из травматического пистолета прямо в подъезде.
Как сообщил источник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией, ночью 5 апреля нападавший дважды выстрелил в голову уфимцу, проживавшему в северной части города. К счастью, пострадавший смог убежать от обидчика, и спрятался в своей квартире. Мужчина тут же вызвал медиков.
Оказалось, что на уфимца напал 34-летний работник одного из уфимских заводов. Остается неизвестным, что побудило преступника дважды хладнокровно выстрелить в голову безоружному человеку.
Сейчас нападавший находится под домашним арестом. По факту причинения тяжкого вреда здоровью стражи порядка возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU