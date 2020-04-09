«Это все инсценировка»: глава Минздрава Башкирии об инциденте с вылезающими из окна сотрудниками РКБ

9 Апр 2020 2020-04-09T15:02:18+03:00

Ранее главврач больницы заявила, что они просто выносили компьютеры, чтобы не выходить через дверь

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В Башкирии не утихает скандал вокруг нашумевшего видео, на котором возле окна на первом этаже республиканской клинической больницы столпились люди. Автор ролика утверждает, что это руководство закрытой на карантин клиники спешно покидает больницу через окно.

Министр республиканского минздрава заверил, что этот ролик – чистая постановка, и автора видео уже разыскивают следователи, чтобы влепить штраф за фейковую информацию.

- Информация там немного не соответствует действительности, все переиначено. Возможно, есть межличностные конфликты между врачами. Это все инсценировка, - заявил Максим Забелин.

Удивительно, но ранее видео уже комментировала главврач РКБ Эльза Сыртланова – она же заявила, что сотрудники администрации клиники просто выносят компьютеры для удаленной работы через окно, чтобы не сталкиваться с посетителями в дверях и минимизировать все контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU