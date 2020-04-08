Когда и как пройдут в Башкирии ВПР, ЕГЭ и ГИА
Министр образования Башкирии Айбулат Хажин на брифинге оперативного штаба рассказал, как в республике будут проводиться Всероссийская проверочная работа, Основной государственный экзамен и Единый государственный экзамен. В связи с переходом школьников на дистанционного обучения из-за угрозы коронавируса Минобром были внесены изменения в способы и сроки сдачи экзаменов.
«ВПР у нас будет проходить в мае месяце в дистанционном режиме. График мы для школ утвердим. Что касается ЕГЭ и ОГЭ, то их сроки, как заявило федеральное министерство, будут сдвигаться. Предварительные даты – 8 июня начало ЕГЭ, 9 июня начало ОГЭ», – сообщил Хажин. Он не исключает, что эти сроки еще могут сдвинуться.
Министр также добавил, что ОГЭ в этом году будет сдаваться только по обязательным предметам – русский язык и математика. Выборные предметы девятиклассникам упразднят.
ИСТОЧНИК KP.RU