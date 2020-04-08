2020-04-08T13:27:25+03:00
Общество

Когда и как пройдут в Башкирии ВПР, ЕГЭ и ГИА

Минобр внес изменения в способы и сроки сдачи
Владислав КАЗАНЦЕВ
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ВПР школьники будут сдавать из домаВПР школьники будут сдавать из домаФото: Мария ЛЕНЦ
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Министр образования Башкирии Айбулат Хажин на брифинге оперативного штаба рассказал, как в республике будут проводиться Всероссийская проверочная работа, Основной государственный экзамен и Единый государственный экзамен. В связи с переходом школьников на дистанционного обучения из-за угрозы коронавируса Минобром были внесены изменения в способы и сроки сдачи экзаменов.

«ВПР у нас будет проходить в мае месяце в дистанционном режиме. График мы для школ утвердим. Что касается ЕГЭ и ОГЭ, то их сроки, как заявило федеральное министерство, будут сдвигаться. Предварительные даты – 8 июня начало ЕГЭ, 9 июня начало ОГЭ», – сообщил Хажин. Он не исключает, что эти сроки еще могут сдвинуться.

Министр также добавил, что ОГЭ в этом году будет сдаваться только по обязательным предметам – русский язык и математика. Выборные предметы девятиклассникам упразднят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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