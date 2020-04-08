В Башкирии на карантин по коронавирусу частично закрыли больницы в трех городах
В Башкирии на карантин по коронавирусу закрыты больницы еще в трех городах: Октябрьском, Белебее и Бирске. В медучреждениях проводятся противоэпидемические мероприятия, рассказал на брифинге оперативного штаба начальник отдела Роспотребнадзора Венер Изикаев.
«Закрыты следующие больницы: Октябрьская городская больница №1 (закрыты два отделения), Белебеевская ЦРБ (прекращены выписки и прием) и Бирская ЦРБ (закрыты два корпуса – хирургический и терапевтический», – сообщил Изикаев. Он добавил, что в указанных больницах проводятся дезинфекция помещений и отбор биологического материала.
Напомним, на карантине также находится РКБ им. Куватова в Уфе. Там в понедельник скончалась 80-летняя женщина с посмертным диагнозом COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU