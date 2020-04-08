В Башкирии на карантин по коронавирусу частично закрыли больницы в трех городах

8 Апр 2020 2020-04-08T13:41:30+03:00

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В Башкирии на карантин по коронавирусу закрыты больницы еще в трех городах: Октябрьском, Белебее и Бирске. В медучреждениях проводятся противоэпидемические мероприятия, рассказал на брифинге оперативного штаба начальник отдела Роспотребнадзора Венер Изикаев.

«Закрыты следующие больницы: Октябрьская городская больница №1 (закрыты два отделения), Белебеевская ЦРБ (прекращены выписки и прием) и Бирская ЦРБ (закрыты два корпуса – хирургический и терапевтический», – сообщил Изикаев. Он добавил, что в указанных больницах проводятся дезинфекция помещений и отбор биологического материала.

Напомним, на карантине также находится РКБ им. Куватова в Уфе. Там в понедельник скончалась 80-летняя женщина с посмертным диагнозом COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU