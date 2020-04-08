Умер народный артист Башкирии Фатых Давлетбаев
В Башкирии умер народный артист и актер театра кукол Фатых Давлетбаев. Об этом сообщила руководитель литературно-драматической части Башкирского государственного театра кукол Диана Гараева.
Давлетбаев скончался накануне, 7 апреля. Ему было 70 лет. Свой юбилей он отметил совсем недавно, 27 марта. Прощание с актером состоится в деревне Иликово (Благовещенский район).
«Невозможно передать всю боль, с которой Башкирский государственный театр кукол и вся театральная общественность Башкортостана прощается с легендарным Мастером. Его жизнь – это целая эпоха блистательного и преданного служения искусству и людям», – скорбят по Давлетбаеву в театре кукол.
Фатых Исламович родился 27 марта 1950 года в деревне Гумерово. В 1972 году окончил Стерлитамакское культпросвет училище, после чего сразу же начал работать в Башкирском государственном театре кукол. За свою богатую карьеру Давлетбаев успел поработать с режиссерами Владимиром Штейном, Кашфием Гадельшиным, Павлом Мельниченко.
Артист сыграл Алладина в «Волшебной лампе Алладина», Ходжа Насреддина в одноименном спектакле, Габдуллу и Хамидуллу в «Таганке» Мустая Карима, Ибрая в «Галиме» (по повести М. Гафури «Черноликие»).
Звание Народного артиста Республики Башкортостан Давлетбаеву присвоили в 1985 году году. Спустя 25 лет – в 2010 – он получил звание Заслуженного артиста России.
ИСТОЧНИК KP.RU