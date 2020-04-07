В Уфе женщину насмерть задавило рухнувшим от ветра рекламным щитом

7 Апр 2020 2020-04-07T11:51:11+03:00

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Сегодня днем, 7 апреля, в Уфе женщину насмерть задавило рекламным щитом, который рухнул от сильного ветра. Она скончалась до приезда медиков. Несчастный случай произошел напротив дома №4 по улице Ферина. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

В аварийном ведомстве предупредили, что сегодня на территории города ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Категорически рекомендуется избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами и хрупкими конструкциями. Владельцев авто просят не оставлять машины рядом с насаждениями, заборами и ненадежными конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU