В Уфе женщину насмерть задавило рухнувшим от ветра рекламным щитом
Сегодня днем, 7 апреля, в Уфе женщину насмерть задавило рекламным щитом, который рухнул от сильного ветра. Она скончалась до приезда медиков. Несчастный случай произошел напротив дома №4 по улице Ферина. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.
В аварийном ведомстве предупредили, что сегодня на территории города ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Категорически рекомендуется избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами и хрупкими конструкциями. Владельцев авто просят не оставлять машины рядом с насаждениями, заборами и ненадежными конструкциями.
ИСТОЧНИК KP.RU