2020-04-06T12:10:41+03:00
Общество

Можно ли ездить на дачу в Башкирии во время самоизоляции: ситуацию разъяснил Радий Хабиров

Глава республики пообещал открыть дорогу к огородам
Яна БАЗЕКИНА
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С 11 апреля можно смело отправляться на дачуС 11 апреля можно смело отправляться на дачуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Башкирии действует режим полной самоизоляции, и большинство дачников интересует вопрос, когда они смогут выезжать в сады и на дачи, при этом не рискуя получить штраф. Как сообщил глава региона Радий Хабиров на очередном оперативном совещании, запрещать жителям Башкирии выезжать на дачи в режиме полной самоизоляции никто не собирается.

- Мы точно приняли решение, что поможем нашим жителям с весенне-полевыми работами. Запрещать сады мы не будем, - заявил Хабиров.

Уже в следующую субботу, 11 апреля, дачники могут отправиться за город. Во-первых, нахождение за городом – это тоже самоизоляция. Во-вторых, собственный огород – прекрасное подспорье для пополнения продуктовых запасов. А вот до 11 апреля лучше посидеть дома.

- Сейчас в садах делать нечего, еще холодно. В конце следующей недели дорогу откроем, - уточнил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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