В овраге в Уфе найден мумифицированный труп пропавшего ранее молодого человека

5 Апр 2020 2020-04-05T18:42:15+03:00

Марат числился без вести пропавшим с 24 февраля 2020 года

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На страшную находку наткнулись накануне жители Советского района Уфы. В овраге рядом с домом №153 по улице Цюрупы лежал труп. Об этом «КП – Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на место полицейские установили, что на теле нет видимых телесных повреждений. Однако труп пролежал под снегом настолько долго, что превратился в мумию. Чтобы установить личность, потребовалось двое суток.

Погибшим оказался 38-летний уроженец Аскинского района Марат В., последнее время он проживал в Уфе. Известно, что Марат числился без вести пропавшим с 24 февраля 2020 года.

В данный момент его тело направлено на судмедэкспертизу. Специалистам предстоит узнать, от чего наступила смерть, и имеет ли она криминальный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU