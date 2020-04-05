2020-04-05T18:42:15+03:00
Происшествия

В овраге в Уфе найден мумифицированный труп пропавшего ранее молодого человека

Тело уроженца Аскино пролежало там долгое время
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Марат числился без вести пропавшим с 24 февраля 2020 годаМарат числился без вести пропавшим с 24 февраля 2020 года
Изменить размер текста:

На страшную находку наткнулись накануне жители Советского района Уфы. В овраге рядом с домом №153 по улице Цюрупы лежал труп. Об этом «КП – Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на место полицейские установили, что на теле нет видимых телесных повреждений. Однако труп пролежал под снегом настолько долго, что превратился в мумию. Чтобы установить личность, потребовалось двое суток.

Погибшим оказался 38-летний уроженец Аскинского района Марат В., последнее время он проживал в Уфе. Известно, что Марат числился без вести пропавшим с 24 февраля 2020 года.

В данный момент его тело направлено на судмедэкспертизу. Специалистам предстоит узнать, от чего наступила смерть, и имеет ли она криминальный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии рука ребенка застряла в радиаторе отопления
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
В овраге в Уфе найден мумифицированный труп пропавшего ранее молодого человека
В Башкирии пропал 36-летний Ильшат Ярмухаметов
В Уфе из-за аварии 300 домов остались без электричества
Радий Хабиров призвал родителей рассказать детям, что «сейчас – время героев»
В Уфе автомобиль с тремя пассажирами съехал в реку
В Роспотребнадзоре рассказали, безопасна ли дезинфекция улиц в Башкирии
Власти Башкирии попросили не перегружать интернет с 10 до 14.30
В Башкирии мужчина избил своего соседа из-за шума в квартире
В Башкирии рассказали, как будут учиться дети на дистанционном обучении, если нет интернета
Минздрав Башкирии огласил данные по ситуации с коронавирусом на 5 апреля
В минздраве прокомментировали историю уфимца, которого «лечат от всего и всем»
Жители башкирского города устроили концерт на балконе в период самоизоляции
В Башкирии ночью молодых супругов задавил ВАЗ
«Еду приносят голыми руками, хожу в общий туалет»: уфимец о госпитализации в больницу с подозрением на COVID-19
Сибайский рынок, на котором торговал продавец с коронавирусом, попал в сложную ситуацию
В Башкирии подростков подловили за взрослым занятием во время режима полной самоизоляции
С начала 2020 года в Башкирии выявили 636 ВИЧ-инфицированных
В Башкирии медсестра убила любовника из ревности