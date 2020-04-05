В овраге в Уфе найден мумифицированный труп пропавшего ранее молодого человека
На страшную находку наткнулись накануне жители Советского района Уфы. В овраге рядом с домом №153 по улице Цюрупы лежал труп. Об этом «КП – Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
Приехавшие на место полицейские установили, что на теле нет видимых телесных повреждений. Однако труп пролежал под снегом настолько долго, что превратился в мумию. Чтобы установить личность, потребовалось двое суток.
Погибшим оказался 38-летний уроженец Аскинского района Марат В., последнее время он проживал в Уфе. Известно, что Марат числился без вести пропавшим с 24 февраля 2020 года.
В данный момент его тело направлено на судмедэкспертизу. Специалистам предстоит узнать, от чего наступила смерть, и имеет ли она криминальный характер.
ИСТОЧНИК KP.RU