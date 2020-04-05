В Башкирии пропал 36-летний Ильшат Ярмухаметов

5 Апр 2020 2020-04-05T17:48:40+03:00

В социальную сеть во «Вконтакте» Ильшат в последний раз заходил 9 марта в 10:40.

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С 9 марта 36-летний Ильшат Ярмухаметов из села Новые Киешки Кармаскалинского района не дает о себе знать. Мужчина вышел из дома и пропал. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, а затем к волонтерам. Пока о нем нет никаких вестей. Также родные отмечают, что у пропавшего возможна потеря памяти.

В социальную сеть во «Вконтакте» Ильшат в последний раз заходил 9 марта в 10:40.

Приметы: рост 170-175 см, худощавый, волосы черные, глаза карие;

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие классические джинсы и черные кроссовки.

Если вам известно о местоположении мужчины, сообщите об этом в полицию или волонтерам по телефону 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU