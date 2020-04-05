Жители башкирского города устроили концерт на балконе в период самоизоляции

5 Апр 2020 2020-04-05T10:59:59+03:00

Жители третьего этажа вышли на балкон, подключили колонку и микрофоны и исполнили всеми любимые песни.

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Песни с плясками в период самоизоляции умеют устраивать не только итальянцы. Так, жители одного из домов в Октябрьском накануне устроили настоящий концерт для своих соседей и окружающих, чтобы поднять друг другу настроение в столь непростой период. Видеозапись появилась в социальной сети.

Жители третьего этажа вышли на балкон, подключили колонку и микрофоны и исполнили всеми любимые песни. Послушать горожан вышли жители этого и соседнего домов. Все они, со слов автора видео, соблюдали дистанцию. Песней «Туган як» Васили Фаттаховой веселые горожане подняли настроение, что зрители бросились в пляс.

- Все рядом с домом, никто, чем дальше на 100 метров от дома, не отошел. Все соблюдаем правила, дистанцию, - гвоорит автор видео.

Второй песней была репертуара русская – артисты исполнили песню Сергея Трофимова «Московская песня».

Балконный концерт в Башкирии в дни полной самоизоляции // 5.04.

ИСТОЧНИК KP.RU