2020-04-05T10:59:59+03:00
Общество

Жители башкирского города устроили концерт на балконе в период самоизоляции

Горожане решили поднять настроение своим соседям и окружающим [видео]
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Жители третьего этажа вышли на балкон, подключили колонку и микрофоны и исполнили всеми любимые песни.Жители третьего этажа вышли на балкон, подключили колонку и микрофоны и исполнили всеми любимые песни.
Изменить размер текста:

Песни с плясками в период самоизоляции умеют устраивать не только итальянцы. Так, жители одного из домов в Октябрьском накануне устроили настоящий концерт для своих соседей и окружающих, чтобы поднять друг другу настроение в столь непростой период. Видеозапись появилась в социальной сети.

Жители третьего этажа вышли на балкон, подключили колонку и микрофоны и исполнили всеми любимые песни. Послушать горожан вышли жители этого и соседнего домов. Все они, со слов автора видео, соблюдали дистанцию. Песней «Туган як» Васили Фаттаховой веселые горожане подняли настроение, что зрители бросились в пляс.

- Все рядом с домом, никто, чем дальше на 100 метров от дома, не отошел. Все соблюдаем правила, дистанцию, - гвоорит автор видео.

Второй песней была репертуара русская – артисты исполнили песню Сергея Трофимова «Московская песня».

Балконный концерт в Башкирии в дни полной самоизоляции // 5.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24