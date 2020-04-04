Коронавирус нашли у шестимесячного внука инфицированного мужчины, который торговал мясом в Сибае

4 Апр 2020 2020-04-04T20:08:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинской области коронавирус нашли у шестимесячного ребенка. Как удалось выяснить коллегам «КП-Уфа» из Челябинска, это внук мужчины, который торговал мясом на рынке в городе Сибае. Малыш жил вместе с дедушкой. Сейчас младенец находится в Центре охраны материнства и детства. Он заболел после контакта с больным. За его состояниям следят медики.

Зараженный COVID-19 торговец из соседнего региона прилетел с супругой из ОАЭ 16 марта. 28 марта Минздрав Башкирии сообщил о том, что накануне мужчина продавал мясо на рынке «Воскресный» в Сибае. После этого республиканским властям пришлось экстренно искать всех, с кем инфицированный мог контактировать. Набралось порядка 227 человек. Их отправили на самоизоляцию. 1 апреля мэр Сибая сообщил, что после контакта с продавцом коронавирус мог подцепить сотрудник Сбербанка села Кизил, к которому также могли обращаться и жители Башкирии. Несмотря на все это, в Сибае не было выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU